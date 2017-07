O Grupo RBS de Comunicação vai promover na noite desta terça-feira, dia quatro, a última edição do ano de 2017 do Painel Santa Catarina Que Dá Certo. O evento será em Concórdia, a partir das 18h15, no Auditório do Sicoob Crediauc.

O objetivo é levar ao público as estratégias de sucesso de empresários dos mais variados segmentos da região. Os painelistas do evento são o CEO e fundador da Ogochi Menswear, Sidney Haroldo Teruo Ogochi; Marlene Maria Paludo, sócia-fundadora e diretora do Itá Thermas Resort e Spa; Rodolfo de Sousa Pinto, diretor-presidente da Seta Engenharia; Claudia Marcon, fundadora e diretora-executiva da Começo de Vida.

O painel será comandado pelo apresentador do RBS Notícias, Fabian Londero.

A entrada é gratuita, mediante inscrição no site do G1 Santa Catarina.

Além de Concórdia, o evento já foi realizado em outros municípios como São José, Itajaí, Jaraguá do Sul, Tubarão e Videira.