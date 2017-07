Onze homens foram presos em Machadinho no fim da noite deste sábado, em uma operação do POE - Pelotão de Operações Especiais do Comando Rodoviária da Brigada Militar, de Passo Fundo e apresentados na DPPA - Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, em Erechim.



O grupo retornava para Santa Catarina depois de participar de uma rinha de galos em Machadinho. Os presos estavam com galos em três carros. Um dos presos mora em Piratuba e os outros em Concórdia, para onde estavam voltando quando foram parados em uma barreira.



Com um dos homens os policiais encontraram um revólver cal. 38. A arma tem registro de furto em Sananduva, em 2005.



Os galos foram apreendidos e após exame de Corpo de Delito no Hospital Santa Terezinha, o grupo foi ouvido durante a madrugada e vão responder por crime de maus tratos a animais e crime ambiental. O homem que estava com o revolver, vai responder por posse e receptação de arma de fogo. Preso em flagrante, ele aguardava durante a madrugada a decisão do delegado de plantão sobre o possível pagamento de fiança, para responder em liberdade o inquérito policial.



Com base nos depoimentos e informações dos presos, a polícia vai fazer buscas para localizar o rinhadeiro em Machadinho e indiciar o proprietário e outros donos de galos, que são submetidos a pratica da rinha.



(Fonte: AU Online)

