Fato foi registrado no fim da tarde deste sábado, dia primeiro, na SC 480.

Duas pessoas morreram carbonizadas em uma colisão entre carro e caminhão, em Chapecó. O fato foi registrado por volta das 18h40 deste sábado, dia primeiro, na SC 480.

As vítimas, um homem e uma criança, estavam no veículo, que incendiou após bater no caminhão.

A Polícia Militar Rodoviária, que atendeu a ocorrência, ainda está fazendo o levantamento para divulgar as circunstâncias do acidente, bem como a identidade das vítimas.