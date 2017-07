O Internacional foi derrotado pelo Boa Esporte neste sábado, no Beira-Rio, por 1 a 0. O gol da vitória mineira foi marcado por Diones, aos 6min do segundo tempo. Na próxima rodada, o Inter enfrenta o Criciúma, no Beira-Rio, em busca da reabilitação.

Escalação com novidades

O Inter começou com mudanças em relação à escalação que venceu o Brasil em Pelotas, na rodada anterior. Sem poder contar com Uendel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Edenílson, que precisou esperar uns dias para ter seu contrato renovado em razão da abertura da janela de transferências, o técnico Guto Ferreira colocou Carlinhos, na lateral, e deu chances ao garoto Mossoró, 21 anos, das categorias de base. Com isso, o time começou com Danilo Fernandes; Fabinho, Klaus, Danilo Silva e Carlinhos; Rodrigo Dourado, Charles, Mossoró e D´Alessandro; Eduardo Sasha e Brenner.

Primeiro tempo com dificuldades

A equipe mineira começou marcando forte, mas se desprendendo para os contra-ataques em velocidade. Aos poucos, porém, o Inter passou a ditar o ritmo do jogo. D´Alessandro, Mossoró, Charles, Sasha e Brenner se movimentavam bastante em busca dos espaços. Nos primeiros 20 minutos, Carlinhos, em duas vezes, Sasha e Charles tiveram oportunidades de conclusão, mas em todas a bola foi pra fora. Aos 26min, um susto: em um contra-ataque muito rápido, o lateral Juan recebeu pela direita, entrou na área e concluiu para fora, na saída de Danilo Fernandes. Aos 41min, Fellipe Mateus cobrou falta no ângulo, obrigando Danilo Fernandes fazer uma defesa espetacular para escanteio.

Mudança no vestiário

No intervalo, o técnico Guto Ferreira fez uma troca: entrou Juan e saiu Mossoró. Aos 6min, Diones recebeu, na entrada da área, pelo meio e chutou no cantinho: 1 a 0 Boa Esporte. Aos 13min, Brenner recebeu na área, girou e o goleiro defendeu. Aos 19min, saiu Brenner para a entrada de Diego. Sasha passou a ser o atacante mais avançado, com Diego atuando pela esquerda. Dois minutos depois, Thaciano entrou na vaga de Ramon. Aos 31min, Roberson substituiu Sasha na última mudança colorada. Aos 37min, Júlio Santos foi expulso, deixando o Inter com um jogador a mais. Nos últimos minutos, o Inter tentou pressionar, mas sem efeito.

Próxima rodada

Na próxima rodada, o Inter enfrenta o Criciúma, sábado, no Beira-Rio.

(Fonte: Ascom/Internacional)