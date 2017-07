Com time reserva e com gol contra, Grêmio perde para o Palmeiras

O jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro aconteceu na tarde deste sábado, no Pacaembu, em São Paulo. Por conta da sequência de jogos do Tricolor e o confronto na terça-feira, contra o Godoy Cruz, pela Libertadores da América, o Grêmio entrou em campo com a equipe reserva, e o Palmeiras, com o time misto. O jogo foi complicado e os gremistas acabaram superados pelo placar de 1 a 0.

O início da partida foi difícil, com o time jogando recuado, sem grandes oportunidades de criação. Pouco finalizou e chegou à meta palmeirense, não conseguindo manter a posse de bola, uma de suas principais características. Já os paulistas adiantaram sua equipe e jogaram praticamente toda a etapa no campo de ataque.

No segundo tempo, o Grêmio voltou melhor, tentando manter e trabalhar a bola. O técnico Renato providenciou as substituições e tirou Miller, Lincoln e Jailson, para colocar Nicolas Careca, Machado e Lima. Infelizmente o Palmeiras abriu o marcador aos 32’, com um gol contra, uma fatalidade. A bola foi cruzada na área e Machado tentou tirar de carrinho, chutando para trás, desviou em Bressan e entrou.

Agora, o Tricolor viaja a Porto Alegre, onde treina na manhã de domingo e viaja para a Argentina. Irá enfrentar a equipe do Godoy Cruz, na terça-feira.

(Fonte: Ascom/Grêmio)