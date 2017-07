Com o resultado, a ACF ainda permanece na lanterna do campeonato.

A Associação Concordiense de Futsal empatou com o Joinville em um jogo eletrizante, pela Liga Nacional de Futsal. A partida, válida pela 11ª semana da competição, foi na noite fria deste sábado, dia primeiro, no Centro de Eventos. Com o 3 a 3, a ACF foi a cinco pontos e pemanece na lanterna na classificação. O time concordiense está com a mesma pontuação do Tubarão, mas fica atrás nos critérios de desempate.

Todos os gols da partida aconteceram na etapa complementar. Jhony abriu os trabalhos para a ACF após pegar rebote do goleiro Willian e fazer 1 a 0. Ítalo ampliou para os donos da casa, logo em seguida. Porém, o Joinville começou a reagir na partida com Eka, fazendo dois gols em jogadas construídas após erros da ACF no toque de bola.

Quando faltavam 20 segundos para terminar a partida, Eka fez o terceiro gol dele e do Joinville em outro erro. Quando tudo parecia perdido, a ACF buscou o empate quando faltavam cinco segundos para terminar partida e garantiu mais um ponto na LNF. Pela Liga Nacional de Futsal, o próximo duelo é na sexta-feira, dia sete, contra o Intelli, em São Sebastião do Paraíso-MG.

O próximo jogo da ACF é na segunda-feira, dia três, contra o Jaraguá, pela Divisão Especial do Catarinense, na SER Sadia.

A ACF jogou com João Neto, Julio, Joãozinho e Douglinhas. Entraram ainda Valença, Ítalo, Felipinho e Dé.

O Joinville jogou com Willian, Eka, Leco, Fernando e Felipe Mello. Entraram ainda Betão, Bruninho, Raul, Dian Luca e Junai.

A arbitragem foi de Eli da Silva e Ademir Ludwig.

Cartão amarelo: Pesk e Jhony para Concórdia.