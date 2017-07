Concórdia estreia com derrota na série B do Catarinense

O Concórdia Atlético Clube estreou com derrota na série B do Campeonato Catarinense da Série B. Na tarde deste sábado, dia primeiro, o Galo do Oeste perdeu para o Barra, em Itajaí, pelo placar de 1 a 0, na abertura da competição.

O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Gabriel Silva, aos 14 minutos, do primeiro tempo.

O CAC volta a campo na tarde da próxima quinta-feira, dia seis, quando enfrenta o Operário de Mafra, pela segunda rodada da competição. O jogo será no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, no Rio Grande do Sul. Esse confronto terá o mando do Concórdia, que não poderá jogar neste momento no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima em função do local ainda não estar liberado pela Federação Catarinense de Futebol. O motivo seria ausência ou falta de laudos que atestem o estádio para as partidas da segundona.