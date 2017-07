A rede balançou oito vezes na partida entre Boa Esperança B e Alto Suruvi, pela série C do Campeonato Municipal do Interior de Concórdia. O jogo foi disputado na tarde deste sábado, dia primeiro de julho, no campo da comunidade de Boa Esperança. A vitória foi do time visitante, placar de 5 a 3.

A maior parte dos gols saíram no primeiro tempo. O Alto Suruvi chegou a abrir 3 a 1. Souque abriu para os visitantes. Cézar (contra), empatou para o Boa Esperança. Miguel e Souque ampliaram para o Alto Suruvi e Willian, de pênalti, descontou para os anfitriões e o placar ficou em 3 a 2 no primeiro tempo.

Na segunda metade do jogo, a equipe da casa reagiu com gol de Dêde, empatando em 3 a 3. Porém, na reta final da partida, Jeson e Souque fizeram para o Alto Suruvi e deram números finais, placar de 5 a 3.