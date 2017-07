O projeto Sesc Comunidade chegará a Irani, no Meio-Oeste catarinense. A quadra poliesportiva coberta já começou a ser instalada no Bairro Nossa Senhora, Área Industrial I e ocupara uma área construída de 1.184,30m², em terreno doado pela Prefeitura Municipal. Além da quadra, o espaço contará com duas salas de cursos, vestiários e secretaria. O status atual é de concretagem de fundações e a previsão de conclusão da obra é março de 2018. Neste projeto, o Sesc está investindo R$ 1.729,462,69.

No local, serão oferecidas gratuitamente atividades esportivas, sociais, culturais e de lazer, visando atingir o maior número possível de beneficiários. O projeto Sesc Comunidade nasceu da necessidade de contribuir para a inclusão social através do esporte e do lazer, ampliando seu acesso e promovendo a qualificação dos indivíduos e organizações comunitárias. Atualmente possui quatro quadras localizadas em Palhoça, São José, Joinville e Penha. “A proposta atende diferentes interesses, pessoas e faixas etárias, contribuindo para a promoção da cidadania e qualidade de vida destas regiões”, declara Roberto Anastácio Martins, Diretor Regional do Sesc em Santa Catarina.

Em 2015, o projeto Sesc Comunidade recebeu o Prêmio Empresa Cidadã, promovido pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil em Santa Catarina (ADVB/SC), na categoria Participação Comunitária.

(Fonte: Sarah Goulart/Alessandra Carvalho/Ascom/Regional do Sesc)