Uma pessoa ferida em capotamento no contorno norte (fotos e vídeo)

Uma pessoa ficou ferida em uma saída de pista, seguida de choque em barranco e capotamento. O fato foi registrado no começo da tarde deste sábado, dia primeiro, no contorno viário norte, proximidades da entrada do bairro dos estados.

Envolveu uma Parati, placas de Concórdia, conduzida por um jovem de iniciais D.D.P.M, de 26 anos. Ele ficou preso no interior veículo, caído de barriga para baixo e o pés esquerdo prensado, o que lhe impedia de sair.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi acionado para fazer o resgate e a vítima foi levada para o Pronto Socorro do Hospital São Francisco com escoriações e suspeita de fratura no fêmur da perna esquerda.

(Com informações do repórter André Krüger)