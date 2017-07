Batata-doce com mais de 9 kg é colhida no interior de Concórdia

Uma batata-doce de nove quilos foi colhida no interior do município de Concórdia. O fato foi registrado na propriedade de Helder Rossi, em Sede Brum, interior do município, no mês passado. De acordo com familiares, já houve registro dessa hortaliça que foi colhida e que chegou a pesar 4,5 kg, também na propriedade. Mas desse tamanho é a primeira vez.

Em nível de Brasil, a maior batata-doce já colhida foi em uma propriedade rural, no interior de Saudades, em 2011. O peso registrado naquela ocasião foi de 25,04 kg. O peso médio de uma batata-doce (Ipomoea batatas) varia de 150g a 200g.