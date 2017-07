O Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani realizou 410 atendimentos no primeiro semestre desse ano de 2017. A informação consta no levantamento feito pela própria corporação. Os meses que solicitaram mais atendimentos foram abril e maio, cada uma com 82 ocorrêcnias. Já janeiro, registrou o menor número de chamadas, com 59.

As principais ocorrências atendidas foram: casos clínicos (257), acidentes de trânsito (52), quedas de bicicleta (19), outras ocorrências (19) e incêndios diversos (11).

Conforme o Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, todas as 410 ocorrências envolveram 444 pessoas. De acordo com o levantamento, os bairros Nossa Senhra Aparecida, Alto Irani e o centro da cidade foram as que registraram os maiores números de chamados.

Nesse período, a corporação realizou 10.560 horas voluntárias, o que equivale a 1.320 dias trabalhados em períodos de oito horas por dia.