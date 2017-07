Um bar, que fica em anexo a um estabelecimento comercial, na Rua Osvaldo Zandavalli foi provisoriamente interditado na tarde desta sexta-feira, dia 30. Agentes do Setor de Jogos e Diversões da 14ª Delegacia Regional de Polícia constataram que o local funcionava sem os Alvarás dos Bombeiros e da Polícia.

De acordo com as informações apuradas, os moradores do condomínio onde o estabelecimento funciona, já haviam feito reclamações em função do barulho.

O local pode voltar a funcionar desde que os responsáveis apresentem a documentação necessária.