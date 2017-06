Solenidade foi realizada em Florianópolis no dia 29 de junho

Pittol é a rede de lojas de calçados mais lembrada no Prêmio Top of Mind 2017

A Pittol Calçados participou da cerimônia da 23ª edição do Top of Mind em Florianópolis, onde recebeu o troféu que a reconhece oficialmente como a rede de lojas de calçados mais lembrada pelo consumidor, em Santa Catarina. A solenidade foi realizada na noite da quinta-feira, 29 de junho.

O Top of Mind premia anualmente as marcas mais lembradas pelos catarinenses em diversas categorias. Esse reconhecimento é organizado pelos jornais A Notícia, Diário Catarinense e Jornal de Santa Catarina, em parceria com o Instituto Mapa.

Conheça a história da Pittol

Em 1958, Serafim Pittol chegou a Concórdia e adquiriu uma pequena loja, onde nasceu a empresa. Em 1969, começou seu processo de expansão, assumido pelos filhos de Serafim, que multiplicaram a atuação da Pittol por toda Santa Catarina e, posteriormente, pelo Rio Grande do Sul e Paraná, tornando-a grande referência no comércio varejista do Brasil.

Dentre seus diferenciais estão o atendimento de qualidade, o crediário facilitado e a oportunidade aos clientes de terem acesso a uma grande variedade de produtos da moda por preços bastante competitivos. Foi assim que a rede Pittol Calçados manteve sua força no mercado durante todas essas décadas e alcançou a marca de 30 lojas abertas no sul do País.

Completar 60 anos de história, com programação especial em 2017/2018, é uma comemoração ainda mais satisfatória para a família Pittol, após saber que sua dedicação durante a trajetória da marca é tão reconhecida por seus clientes, parceiros e amigos, que além de ter a marca em seus pés, ainda a têm em suas lembranças e em seus corações.

Fonte: Única Propaganda