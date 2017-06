São seis partidas três sábado, (01) é três no domingo (02).

Jogos do final de semana do Campeonato Interiorano, Taça Rádio Aliança.

Jogos do sábado dia primeiro de julho. Todos com inicio as 15hs,

Boa Esperança B e Alto Suruvi

Vila Jacob Biesus e Planalto B

Santa Terezinha B x Fragosos

No domingo dia dois com início as 15hs.

Jogam pela Serie B Linha Kaiser e Linha Guarani.

Serie C

Lageado Paulino e São Luiz

Linha Canavese x Baixo São Luiz B