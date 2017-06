Definidos os locais de disputa das Olimpíadas Interbairros de Concórdia. A questão foi discutida durante reunião, realizada nesta semana, pela Umamc e Fundação Municipal de Esportes de Concórdia.

Ficou definido que:

Truco feminino e masculino: Centro comunitário do Bairro Nazaré;

Canastra Feminina e Masculina: Centro Comunitário do Bairro Imigrantes;

Três Sete Feminino e Masculino: Centro Comunitário do Bairro Natureza;

Dominó Masculino e Feminino: Centro Comunitário do Bairro Catarina Fontana;

Sinuca Masculina e Feminina: Associação dos Motoristas;

Xadrez Masculino e Feminino: Clube de Xadrez no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima;

Bolão Feminino e Masculino: Associação dos Motoristas;

Bocha Feminina e Masculina: A ser definido.

A abertura da competição será no Centro Comunitário do bairro Imigrantes, em data a ser definida.