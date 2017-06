Medida atende recomendação do Ministério Público de Concórdia.

A 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Concórdia identificou diversas irregularidades na prova do concurso público regido pelo edital nº 02/2016, no Município de Alto Bela Vista.

Após tramitação do Inquérito, que foi conduzido pela Promotora de Justiça Francieli Fiorin, o Ministério Público recomendou a anulação do concurso, procedimento que foi realizado.

O concurso público, que após a recomendação foi anulado pela Administração Municipal, havia sido realizado pela empresa ASSCON-PP Assessoria Pública Ltda. EPP que, de acordo com o MP, já foi condenada em primeiro grau por fatos semelhantes.

Dentre as razões para a anulação, constatou-se a ausência de ineditismo nas questões aplicadas pela empresa, questões de conhecimento específico que violaram os princípios da isonomia e igualdade, uma vez que foram cobradas informações de cunho local, e que o anexo II do edital não indicou qualquer tipo de bibliografia sobre história e atualidades específicas do Município de Alto Bela Vista.

Com a decisão, serão realizados agora novos procedimentos para realização de novo concurso, levando em consideração a necessidade do preenchimento de vagas, em atendimento a Constituição Federal.

(Fonte: Alto Bela Vista.com)