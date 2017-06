Após enfrentar o Defensa y Justicia na Argentina, pela partida de ida da segunda fase da Sul-Americana, a Chapecoense retornou a Chapecó na tarde da última quinta-feira. Sem tempo para descanso, a equipe volta a campo já na próxima segunda-feira, quando enfrenta o Fluminense, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Os trabalhos para enfrentar a equipe carioca iniciam nesta sexta-feira e a meta principal é reencontrar o caminho da vitória e manter a invencibilidade diante do Tricolor das Laranjeiras, já que dos seis jogos contra o Flu, a Chape venceu cinco e empatou um. No desembarque em Chapecó, o zagueiro Fabrício Bruno - que tem se consolidado na defesa alviverde - falou à imprensa sobre o último resultado e a preparação para o próximo embate.



Mesmo com a derrota da última quarta-feira, Fabrício destacou a carga positiva da partida no que diz respeito ao desempenho da equipe. “De positivo fica a postura diferente que a gente teve. Uma postura semelhante a dos quatro primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, onde a gente se postou atrás da linha da bola e saia no contra-ataque. Dentro do que foi proposto pelo Mancini, a gente fez o melhor possível. Fomos castigados no último minuto, mas fica de positivo a postura que tivemos durante os 90 minutos, de nos defender bem”, afirmou.



Apesar de ter sido titular nas partidas em que a defesa da Chapecoense foi menos vazada em relação aos jogos anteriores, Fabrício afirmou que o mérito é de todo o grupo, que vem trabalhando firme para corrigir erros pontuais e de cada setor. “Não se deve somente a mim. Se deve à união do grupo. Nós fechamos, nos cobramos em relação ao grande número de gols que vínhamos sofrendo, então se deve ao trabalho de todo o contexto, que está atendendo muito bem as solicitações do professor Mancini”, pontuou.

Questionado sobre a pressão para voltar a vencer, o zagueiro foi enfático ao afimar que todo o grupo está treinando firme e fechado em busca das vitórias. Por fim, Fabrício afirmou que o time já virou a página da “má fase” e a pretensão, agora, é voltar a ascender na tabela de classificação.



A delegação da equipe alviverde viaja, no domingo, ao Rio de Janeiro. A partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece na segunda, às 20h, no Estádio Giulite Coutinho.

(Fonte: Alessandra Seidel/Chapecoense)