O Internacional recebeu, na tarde desta quinta-feira (29/6), a Licença de Instalação do CT de Guaíba. A partir de agora, o Clube está apto para iniciar as obras do futuro Centro de Treinamento do futebol profissional e da base Colorada.

O governador do estado, José Ivo Sartori, entregou o documento ao vice-presidente do conselho de gestão do Internacional, Humberto Cesar Busnello, representando o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros. Também estiveram presentes vice-presidentes, diretores, conselheiros. O evento ocorreu no Palácio Piratini, no salão Alberto Pasqualini. Nos próximos meses, o clube irá realizar o projeto executivo da obra. O projeto será realizado em fases e o projeto arquitetônico já está finalizado. Conheça os detalhes do CT de Guaíba.

(Fonte: Ascom/Internacional)