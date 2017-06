Tendo em vista a viagem às 12h10 para São Paulo, onde o Grêmio enfrenta o Palmeiras, amanhã, pelo Campeonato Brasileiro, o treino da manhã desta sexta-feira, no CT Luiz Carvalho, começou mais cedo. Às 8h30 os jogadores já estavam no gramado sob os cuidados do técnico Renato Portaluppi e sob a chuva fraca que cai em Porto Alegre desde a madrugada. Diferente do habitual, o trabalho de hoje foi praticamente todo fechado à imprensa. Quando foi permitido o acesso dos jornalistas, boa parte do grupo já estava no vestiário. No gramado, apenas Lincoln, Fernandinho e Machado treinavam cobranças de falta. Os jogadores titulares, que não viajam para São Paulo, faziam corrida leve. Quem também corria era o equatoriano Arroyos, apresentado ontem. Foi sua primeira movimentação como jogador do Grêmio.

Apesar de não ter o acompanhamento do treino, o anúncio da lista dos relacionados confirmou as ausências de Léo Moura e Maicon na equipe. A novidade da lista ficou por conta da presença do jovem atacante Dionathã, que vem sendo destaque da equipe Sub-20 e que marcou um golaço na vitória de 3 a 1 sobre o Corinthians, quarta, pela estreia do Brasileiro da categoria.

A lista dos relacionados conta com os seguintes atletas: Bressan, Bruno Grassi, Bruno Rodrigo, Conrado, Dionathã, Everton, Fernandinho, Jadson, Jailson, Kaio, Léo, Leonardo Gomes, Lima, Lincoln, Machado, Marcelo Oliveira, Bolaños, Nícolas Careca, Pepê e Rafael Thyere.

Quem atendeu a imprensa após o treino foi o atacante Everton. Provável titular amanhã, contra o Palmeiras, ele projetou o duelo no Pacaembu.

O jogo contra o Palmeiras, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, será às 16h.

(Fonte:Ascom/Grêmio)