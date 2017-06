Partida do Cac na Segundona do Catarinense, que está marcado para quarta-feira, dia cinco, poderá acontecer em Erechim

Integrantes da diretoria do Concórdia Atlético Clube, participaram do programa mesa redonda da Rádio Aliança desta sexta-feira, dia 30.

Dentre os assuntos abordados, estiveram o planejamento, categorias de base, saúde financeira da equipe e o plano sócio torcedor.



Um dos pontos que mais chamou a atenção durante a entrevista, foi a situação do estádio Domingos Machado de Lima o Municipal, que ainda não tem toda a documentação necessária para receber jogos.



Com isso a primeira partida em casa da Segundona do Catarinense, que seria realizada na quarta-feira, dia cinco, contra o Operário de Mafra, poderá acontecer em Erechim/RS. O presidente do CAC Jonas Guzzzatto, comentou que a equipe e prefeitura estão tentando viabilizar a documentação. ´´ houve um esforço da administração municipal e da fundação de esportes, mas infelizmente hoje a informação que vem da Federação Catarinense de Futebol, por indicação do Ministério Público que o estádio domingo machado de Lima não está apto para receber partidas´´, finaliza.



Já o Superintente da Fudanção Municipal de Esportes de Concórdia, Gil Artinfon, diz que, o trabalho que poderia ser feito pela fundação foi realizado.´´ Agora depende da federação a decisão, foram mandando por email, a documentação e hoje o vereador Anderson Guzatto, estaria levando em mãos todos os papeis a sede da entidade em Balneário Comburiu, mas ele disse ainda que não sabe da decisão é concreta ou não.



A definição oficial do local da partida será definida na próxima semana.