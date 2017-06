Além das oito sessões ordinárias, foram realizadas duas extraordinárias, e duas homenagens especiais, uma de 100 anos do Lions Clube Internacional e outra de 50 anos da Sociedade Concordiense de Auxílio Fraterno (SCAF). “O legislativo também esteve presente no fato do deslizamento da rua Horácio Sandi e Victor Sopelsa. Conversamos com os moradores, acompanhamos o trabalho imprescindível da Defesa Civil, e as ações do Executivo e continuamos a disposição para ajudar a amenizar a perda daquelas famílias”, comentou o vereador Anderson Guzzatto (PR).

Durante o mês de junho também foram votados projetos importantes, como de retorno de recursos de R$ 4,9 milhões para o Serviço de Média e Alta Complexidade (MAC) que é repassado pelo Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, e que no orçamento aprovado no ano passado previa este valorpara funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com foco em receber pacientes de menor gravidade. Na prática, o valor continua no Fundo Municipal de Saúde, mas para a finalidade para o qual o governo federal envia os recursos.

Também foi aprovado o repasse de R$ 100 mil para a Associação Concordiense de Futsal, para que o esporte de alto rendimento do município possa continuar levando o nome do município para todo o Brasil, já que a equipe disputa a Liga Nacional de Futsal.

Outro projeto de lei importante destina recursos de R$ 34 mil para o projeto da ECOPEF, que administra o Parque Estadual Fritz Plaumann. Os recursos serão utilizados para que o programa Guarda Mirim, que envolve as crianças da Escola Básica Estadual Francisco Bagatini, da comunidade de Sede Brum, onde o Parque está localizado.

Os vereadores também aprovaram o projeto de lei que trata da remissão de dívidas do IPTU para as famílias atingidas pelo deslizamento na rua Horácio Sandi e Victor Sopelsa. “Nós sabemos que parece uma medida pequena, mas mesmo assim ela precisava ser tomada. No entanto, todos os outros encaminhamentos que cabem a Câmara estão sendo feitos e nós vamos continuar acompanhando toda a questão”, pontua Guzzatto.

O presidente acrescenta ainda que a Câmara tem se destacado durante o ano de 2017 pelo espaço que tem aberto para as entidades se manifestarem. “Recebemos os representantes do Instituto Geral de Perícias (IGP), a direção da Ong Con Animal, o superintendente da Fundema, além de reuniões e atendimentos realizados para vários concordienses e entidades locais”,explica.

Durante o mês de junho, também estiveram nas cadeiras os vereadores Leonir Schimmelpfennig (PSDC) e Vinicius Mocelin (PR). Eles estavam respectivamente nos lugares de Claiton Casagrande (PR) e Artêmio Ortigara (PR), que retornam para os cargos em julho. Com a licença de Valcir Zanella (PSDB), Schimmelpfennig continua na Câmara neste próximo mês.

Guzzatto destaca que o bom andamento dos trabalhos se deve ao fato da participação dos vereadores, servidores e assessores, que prestam todo o suporte necessário para a Câmara. “O trabalho intenso, focado e respeitoso de cada vereador mostra que a comunidade concordiense está bem representada, em diversas áreas e situações. A Câmara está sempre de portas abertas e nós esperamos que a população participe dos debates, com sugestões e demandas”, finaliza o presidente que também agradece a oportunidade que a licença do vereador Artêmio Ortigara, permitiu que ele ocupasse a presidência por um mês, tornando-se assim o legislador mais jovem a presidir o Legislativo concordiense.

Trabalho interno

Além das demandas do vereador, também foram dados encaminhamentos administrativos e internos. Entre eles, uma analise para organização e digitalização do arquivo da Câmara Municipal, com objetivo de preservar documentos, atender a legislação, além de oferecer uma possibilidade de adaptar o espaço físico.

Também foram feitos encaminhamentos com a renovação do site da Câmara de Vereadores e do sistema de transmissão vivo das sessões. A proposta é oferecer as informações de forma mais acessível para a comunidade, além de se adaptar as novas tecnologias, com o objetivo de se tornar o legislativo ainda mais transparente. As definições deverão ser encaminhadas nos próximos dias.