A Administração de Irani lançou um edital de concurso público para a contratação de servidores. São 62 vagas distribuídas em 23 cargos e os salários variam de R$ 958,00 a R$ 10.500. As inscrições já podem ser feitas, somente pela internet. Os interessados podem acessar o site www.amauc.org.br e se inscreve no link “Processos Seletivos”.

De acordo com as informações do edital, as inscrições podem ser feitas até o dia 31 de julho. A prova será realizada no dia 20 de agosto.

Estão disponíveis cinco vagas para agente administrativo, uma para agente de construção e manutenção, uma para agente de administração, 10 vagas para agentes de copa e limpeza, uma para assistente social, outra para auxiliar de consultório dentário e seis vagas para auxiliar de creche. O concurso também prevê uma vaga para contador, seis para auxiliar de serviços gerais, duas para enfermeiro e uma para farmacêutico. Outra vaga disponível é para fisioterapeuta, duas para médico e mais uma para médico veterinário. Quatro vagas estão disponíveis para motorista, uma para nutricionista e uma também para odontólogo. Para operador de máquinas rodoviárias são quatro vagas e para operador de trator de pneus, mais duas. Pedagogo tem uma vaga, duas para psicólogo, mais quatro vagas para técnico em enfermagem, uma para técnico em Informática e quatro para vigia.

Todos os detalhes do concurso estão disponíveis no edital. Clique e acesse: