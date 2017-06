Várias mobilizações de trabalhadores serão realizadas em Santa Catarina nesta sexta-feira, em protesto às reformas trabalhistas e da previdência. Cerca de 100 pessoas representantes de sindicatos da região, igrejas e trabalhadores de Concórdia e da região vão participar de um ato em Chapecó, a partir das 9h.

O presidente do Sintracon, que é um dos articuladores do movimento na região, Vilmar Barros, diz que o objetivo do ato é mostrar para as autoridades políticas o descontentamento dos trabalhadores com essas reformas.

Além de Chapecó, a mobilização vai ocorrer em Florianópolis, Blumenau, Joinville, Lages, Araranguá, Caçador e Itajaí. Os atos são organizados pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) e serão realizados em todo o país.