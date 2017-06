A polícia Civil de Seara deflagrou nesta quinta-feira mais uma operação de repressão ao tráfico de drogas.A ação foi realizada durante o período da manhã e resultou na apreensão de três petecas de cocaína e uma prisão. Duas pessoas foram detidas e conduzidas a Delegacia de Polícia de Seara sendo que foi lavrado auto de prisão em flagrante e dado voz de prisão para o homem identificado como Robson Paulo Mangold, 24 anos, vulgo “pinto de borracha”. O outro envolvido foi liberado. Conforme o delegado de Seara, Thiago de Oliveira, as investigação duraram cerca de quatro meses e o elemento foi preso em casa, no bairro Niterói, ao lado de uma escola o que agrava a pena. Após os encaminhamento na delegacia R.P.M, vulgo “pinto de borracha”, foi conduzido ao Presídio Regional de Concórdia onde ficará a disposição da Justiça. A operação da Polícia Civil de Seara contou com apoio do Canil e Polícia Militar de Concórdia. Belos Montes/Polícia Civil