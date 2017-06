Um bom público participou, nesta quinta-feira, 29, da IX Conferência Municipal de Assistência Social, realizada no auditório do Centro de Eventos. Com o tema “Direitos no Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)”, os participantes discutem ações que poderão ser desenvolvidas durante os próximos anos, para fortalecer o sistema de ação e proteção social.

Na abertura do evento, a secretária de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, Denise Justi Lopes, destacou a importância e a estrutura da pasta em Concórdia. Pontuou que é importante que as pessoas conheçam o que é a assistência social. “Muitas vezes se acha que é fazer caridade. Mas é fundamental que está área passe a ser entendida e trabalhada como uma política pública eficiente, que atenda a sociedade quando ela precisar”, destacou Denise.

O presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), Luiz Carlos Segala, ressaltou que quando a área tem bastante trabalho é porque existem falhas em outros setores, que precisam ser melhor trabalhadas, como mercado de trabalho, saúde, educação. Ele pediu atenção do poder público municipal com a área e disse que as pré-conferências para preparar o encontro desta quinta-feira, 29, foram extremamente produtivas.

Os eixos tratados na Conferência foram a proteção social não-contributiva e o princípio da equidade, como paradigma para a gestão dos direitos sócio assistenciais; gestão democrática e controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS; acesso às seguranças sócio assistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda, como garantias de direitos sócio assistenciais; A legislação como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos sócio assistenciais.A organização é da Administração Municipal e do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).

Fonte / Édila Souza

Ascom / Prefeitura de Concórdia