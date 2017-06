Prefeitura recolhe lixo acumulado no cemitério



O Departamento de Urbanismo e Obras da Prefeitura de Concórdia fez a limpeza do lixo que estava acumulado no cemitério municipal. O trabalho foi concluído manhã desta quinta-feira, dia 29.



Moradores da região haviam reclamado em função do material deposito que esta no local há algum tempo.



As receber as informações, o direto de urbanismo e obras Valdomiro Tafarel, comentou que esta limpeza e feita a cada dois meses conforme o acumulo de material depositado no local pelas funerárias.



O lixo recolhido é levado para o aterro sanitário.