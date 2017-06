Três atletas de Concórdia no Aberto de Santa Catarina de Xadrez

Três atletas de Concórdia vão disputar o Aberto de Santa Catarina de Xadrez. A competição inicia nesta quinta-feira, dia 29, em Içara, no Sul do Estado. Do Clube Concordiense de Xadrez vão competir os atletas Marco Antônio Albiero, Bernardo Dartora Elesbão e Matheus Atiê Rizzo Maldaner.