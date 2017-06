O substituto de Edenílson será escondido até 45 minutos antes do embate com o Boa Esporte. Nesta quinta-feira, Guto Ferreira manteve o mistério adotado ao longo da semana. Afirmou que Víctor Cuesta está à disposição para o sábado e que, mais uma vez, Nico López desfalcará o Inter.

Após promover o último trabalho no refúgio ao qual o clube ficou concentrado em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, o técnico concedeu entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira.

A conferência tratou sobre a semana de treinos. Ao longo do primeiro mês no clube, o técnico reclamou que não tinha tempo para executar as atividades, algo que buscou aproveitar no período de reclusão. Questionado sobre a formação da equipe, tergiversou. Edenílson, que ficará sem contrato em razão do fim do empréstimo ao Genoa e retorno ao Udinese (clube ao qual pertence), escondeu a formação:

– Não revelarei o time. Trabalharemos da melhor maneira possível. Teremos uma equipe competitiva. O Edenílson tem a rotina, a experiência do setor. Isso auxilia. Você não terá os guerreiros em todas as batalhas.

Guto ainda respondeu sobre as situações de Cláudio Winck e Víctor Cuesta. O primeiro, que acabou reintegrado na semana passada após destacar-se no sub-23, surgiria como alternativa na lateral direita, com Fabinho novamente na posição de origem. Já o zagueiro está recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda.

– Sábado (sairá a escalação). O Winck treinou normal. Os dois treinam normal. Mas só sábado – declarou.

Enquanto isso, Nico López, apesar de não ter apresentado lesão, segue com o problema na coxa direita. O atacante, mais uma vez, será baixa e não integrará a delegação no final de semana contra o Boa Esporte:

– O Nico ainda não nesta semana.

O provável time do Inter tem Danilo Fernandes; Junio, Klaus, Danilo Silva (Víctor Cuesta) e Carlinhos; Rodrigo Dourado, Charles, Fabinho e D'Alessandro; Eduardo Sasha e Brenner.

O confronto contra o Boa Esporte ocorre neste sábado, às 16h30, em compromisso válido pela 11ª rodada da Série B. Atualmente, os gaúchos fecham o G-4 com 17 pontos, cinco atrás do líder do Juventude (mas uma partida a menos). Enquanto isso, os mineiros ocupam o 16º lugar com 12.

(Fonte: Tomás Hammes/GloboEsporte.com)