O amistoso entre Chapecoense e Barcelona, que estava em risco por dificuldades no calendário, foi confirmado pelo clube catarinense. A disputa na Catalunha está marcada para o dia 7 de agosto e o Verdão também participará da Copa Suruga, no Japão, na semana seguinte.

Havia a dificuldade junto à CBF, uma vez que os compromissos fora do país mexeriam diretamente no calendário do Brasileirão, com interferência direta nos jogos com o Coritiba e o Corinthians. A diretoria da Chape, no entanto, garantiu nesta quarta-feira a participação.

As viagens eram desejadas pela Chapecoense pela importância histórica e o apelo internacional, ainda que a grande prioridade seja o Brasileirão. O presidente do clube, Plínio David de Nes, o Maninho, já garantiu que o Verdão entrará com força máxima contra o Barcelona.

A Chapecoense afirmou que amistoso com o Roma, na capital italiana, no começo de setembro, está encaminhado, restando apenas detalhes contratuais. Neste caso, o Verdão utilizará brecha aberta por datas Fifa. A tendência é que a delegação brasileira seja recebida pelo Papa Francisco nesta viagem.

(Fonte: GloboEsporte.com)