A goleada por 4 a 0 sobre o Atlético-PR na noite desta quarta-feira, na Arena, no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, deu uma folga considerável para os gaúchos nos 90 minutos iniciais do confronto. Porém, a euforia fica com a torcida. Segundo o técnico Renato Gaúcho, trata-se de uma vantagem "belíssima", mas ele se nega a afirmar que o time já esteja na semi.

Em entrevista coletiva após a partida, Portaluppi considerou este o "segundo melhor jogo do ano", atrás apenas do 3 a 3 com o Cruzeiro, em Minas Gerais, pela oitava rodada do Brasileirão. No vestiário, foi pedido para que a equipe não sofresse gols e tentasse marcar o maior número possível. A meta acabou cumprida à risca.

– Pedi muito a eles (jogadores) que não tomássemos gol, porque nós iríamos fazer. E, dentro das oportunidades, fazer o máximo para levar a vantagem para Curitiba. Foi o segundo melhor jogo do ano. O primeiro foi contra o Cruzeiro. Podem ver pelos números de escanteios, finalizações, defesas do Weverton. Fizemos para o gasto. Mas não está decidido. Construímos, sim, uma boa vantagem, mas jogamos apenas 90 minutos. Vamos pensar lá na frente. O próximo jogo é daqui a um mês. É uma belíssima vantagem, mas não está decidido o Grêmio na próxima fase – reiterou Renato.

O treinador também explicou os motivos que levaram os atletas a recuperar o ânimo rapidamente após o baque da derrota para o Corinthians, que valia a liderança do Brasileirão. Além do "trabalho" diário, ele ressaltou o conhecimento do grupo e das condições físicas de quem está à disposição, já que a maratona aponta um jogo a cada três dias e pouco descanso.

– Acima de tudo é trabalho, conhecimento, principalmente num momento desses, com a equipe jogando a cada três dias. Me credencia a saber o quanto os jogadores podem dar, quando poupá-los. Estou deixando de fazer meu trabalho tático para recuperar os jogadores. Nessas horas, o melhor treino é o descanso. Nós estamos vindo de uma derrota para o Corinthians e isso não podia nos abater. Esquecemos o domingo e sabíamos do jogo difícil que teríamos hoje, pela Copa do Brasil – complementou.

O duelo de volta, marcado para a Arena da Baixada, será somente daqui a um mês. O Atlético-PR precisará vencer por cinco gols de diferença para passar de fase. Se devolver o placar de Porto Alegre, leva a decisão para os pênaltis. No sábado, o Grêmio enfrenta o Palmeiras, às 16h, no Pacaembu, pelo Brasileirão.

