Já estão disponíveis, no site e no setor de tributação da prefeitura de Itá, os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU 2017. O contribuinte pode optar por duas formas de pagamento, a em cota única, com vencimento no próximo dia 15 de julho, ou dividir o valor em cinco prestações. A primeira também com vencimentos em 15 de julho e as demais no dia 15 dos meses seguintes. Quem optar pelo pagamento em conta única recebe um desconto de 15% sobre o IPTU.

Também é possível retirar o documento pela internet através do site www.ita.sc.gov.br , nos links “Serviço ao Cidadão” e “Emissão de Carnês”.

Plantão

Para facilitar a retirada dos carnês, o setor de Tributação da Prefeitura de Itá fará plantão nos próximos dias 04, 05, 06 e 07, atendendo até às 19h.