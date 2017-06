Além do acompanhamento as mães recebem kit com itens para os cuidados dos bebês

Mais um grupo de gestantes está sendo formado pelas profissionais do Centro de Saúde de Arvoredo, com o objetivo de esclarecer dúvidas e trocar ideias, para aprender sobre gravidez, parto, cuidados com o bebê e todas as emoções que envolvem este momento.

O primeiro encontro será no dia 5 de julho, a partir das 8h30, no Centro Municipal de Saúde. Os demais encontros serão nos dias 2 de agosto, 6 de setembro e 27 de setembro, quando neste momento, as famílias também podem participar. No final do curso, todas as mães que participarem de pelo menos três encontros, receberão um kit gestante.