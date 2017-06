Pesquisa do Orçamento Familiar será finalizada em maio do ano que vem

O IBGE iniciou nesta semana uma pesquisa para investigar quanto os brasileiros ganham e como estão gastando o dinheiro. No Alto Uruguai Catarinense serão entrevistadas 120 famílias. O supervisor do levantamento na região Oeste de Santa Catarina, Roberto Thuns, comenta que há áreas de coleta em Concórdia, Ipira e Ipumirim.

Roberto Thuns destaca que a pesquisa é bastante ampla, mas o foco é orçamento familiar. O principal objetivo da Pesquisa do Orçamento Familiar, a POF, é atualizar o cálculo do índice da Inflação. O IBGE quer saber quanto que cada item representa dentro do orçamento dos brasileiros.

A pesquisa vai atualizar a lista de gêneros de consumo que é referência para o cálculo do índice oficial de inflação do país, o IPCA. Através de questionários bastante detalhados, o IBGE consegue saber quanto do orçamento das famílias é destinado aos gastos com alimentos, roupas, medicamentos ou passagens de ônibus, por exemplo. Além disso, a pesquisa define exatamente quais itens de consumo devem ter os preços acompanhados pelo IBGE. Atualmente, essa lista tem mais de 400 itens.

A pesquisa iniciou nesta semana e será finalizada em junho do ano que vem. Em todo o país serão entrevistas cerca de 75 mil famílias, de 1,9 mio municípios.