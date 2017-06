Um incêndio na noite da quarta-feira, dia 28, destruiu um galpão de madeira de aproximadamente 60 m2, por volta das 22hs, na propriedade de Diamantino Nardi, localizado na linha Rosalino Nardi, interior de Arvoredo.

Ao chegar à propriedade as equipes dos Bombeiros Militares de Seara, utilizarão cerca de 10.000 litros de água para extinção do fogo e rescaldo.

Bombeiros de Chapecó, também apoiaram na ocorrência com uma viatura com capacidade de 12.000 litros de água para auxilio ao combate ao fogo no galpão, pois, havia grande quantidade de madeira estocada no interior do mesmo.

Ocorrência de combate ao incêndio durou praticamente três horas.