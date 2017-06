torcedor concordiense poderá assistir dois grandes clássicos estaduais nos próximos dias, o primeiro confronto que é válido pela Liga Nacional de Futsal (LNF) será neste sábado (01) às 19h contra a equipe de Joinville no Centro de Eventos, já na segunda-feira (03) às 20h15min a bola rola na SER SADIA em partida contra a equipe de Jaraguá do Sul pelo campeonato Catarinense.

Após a vitória no confronto da última terça-feira (27) contra a equipe de Florianópolis pelo Catarinense a comissão técnica já iniciou a preparação para os dois próximos confrontos, na tarde da quarta-feira (28) o técnico Morruga já comandou a equipe em treino tático e continua a preparação em alta intensidade até o período da manhã do sábado.

Para a partida do sábado (03) o técnico Morruga terá a volta do ala Douglinhas, porém não poderá contar com o pivô Pesk que teve fratura de metacarpo e passará por cirurgia na próxima terça-feira (04), ficando afastado em recuperação por 45 dias.

Promoção de Ingressos antecipados

Para as duas partidas, o torcedor que comprar antecipado os ingressos pagará R$ 20,00 para assistir os dois confrontos, os ingressos estão sendo comercializados na Megazam Moda Sport e no Posto Baseggio.

Na bilheteria do ginásio os valores serão:

Sábado - 01/07 - 19h - Centro de Eventos

R$ 10,00 - Mulheres e Estudantes

R$ 20,00 - Homens

Segunda - 03/07 - 20h15min - Ser Sadia

R$ 10,00 - Mulheres e Estudantes

R$ 15,00 - Homens

Foto: Ricardo Artifon/ACF