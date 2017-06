O Sindicato do Comércio Varejista de Concórdia está convicto da necessidade de liberar o horário de atendimento de Concórdia nos sábados à tarde. Na manhã desta quinta-feira, o presidente do Sindicato, Leocergio Sarturi, e o advogado Marcos Krahl Júnior, que representa as empresas que conseguiram liminar na Justiça para abrir as portas nestes horários, participaram do programa Mesa Redonda, da Rádio Aliança.

O presidente do Sindilojas, Leocergio Sarturi, destaca que a mobilização para liberar o horário do comércio está grande. A sugestão do Sindilojas é para que o prefeito Rogério Pacheco envie um projeto de Lei à Câmara de Vereadores, autorizando os empresários a abrir as lojas em todos os sábados à tarde.

Sarturi destaca que se não houver uma iniciativa do Executivo, o Sindilojas poderá ingressar na Justiça com uma ação coletiva, pedindo a liberação de horário para todos os lojistas. “É uma assunto polêmico e a gente não gostaria que virasse em liminar para abrir o comércio. Fica até feio ouvir que Concórdia para trabalhar tem que buscar liminar”, frisa. O presidente enfatiza que a liberação dos horários não irá obrigar as lojas a trabalharem em todos os sábados.

Nesta semana, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina se manifestou contra um agravo de instrumento, interposto pelo Município de Concórdia em 2014, quando quatro lojas conseguiram liminar para trabalhar no sábado à tarde. Marcos Khral explica que as empresas questionam a legislação municipal, já que para quem está em shopping ou similares é permitido trabalhar todos os sábados até as 22h. “O juiz deferiu essa liminar com base nos princípios constitucionais como da isonomia, concorrência e livre iniciativa”, detalha.

O assunto é polêmico e divide opiniões. A atual legislação de Concórdia permite que as lojas fiquem abertas apenas nos dois primeiros sábados de cada mês. Se um novo projeto for enviado ao Legislativo para alterar esses horários, certamente haverá fortes debates.

Contraponto

O Sindicato dos Comerciários foi convidado para participar do debate, mas não pode comparecer em razão de outros compromissos. Na próxima semana a equipe de Jornalismo da Rádio Aliança irá debater esse tema com os representantes dos trabalhadores.