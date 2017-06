Piratuba trabalha com projeto para atrair mais turistas no inverno

Autoridades e empresários de Piratuba se reuniram na noite de quarta-feira, 28, para discutir ações que devem ser desenvolvidas durante os meses mais frios. Um projeto já foi iniciado, ainda em junho de 2016 em parceria com o Sebrae e deve ter continuidade.

Na reunião foram discutidas as possibilidades de novos eventos, busca de parceiros e viabilidade econômica para as atividades. Algumas ações devem ser implantadas no próximo ano. Comissões foram criadas para tratar do assunto.

A Associação de Hotéis, Secretaria de Turismo e CDL são parceiras da iniciativa.