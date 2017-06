A Dalagnoll Engenharia concluiu os serviços de substituição da camada de asfalto em alguns pontos da Rua Tancredo Neves, em Concórdia. O trabalho foi iniciado na quarta-feira da semana passada e, conforme a previsão da Prefeitura, concluído nesta quarta-feira, dia 28.

A Tancredo Neves foi revitalizada ainda no ano passado, porém em função de um defeito na massa da pavimentação, alguns pontos apresentaram deformações. Com o passar do tempo, ondulações e buracos apareceram na pista. Depois de uma análise, foi detectado o problema na composição e decidido que os trechos com problemas seriam substituídos. “Esse trabalho está pronto, conforme havíamos programado. Agora faltam a pintura de sinalização e a colocação de tachões em alguns pontos. Isso será feito nos próximos dias”, adianta o secretário de urbanismo, Wagner Simioni,

Além de uma nova camada de asfalto, os pontos com defeito também receberam a “geogrelha”. “É um material que reforça a base e evita que o pavimento que está abaixo da camada trinque. Acreditamos que agora estes pontes consertados não apresentem mais problemas”, ressalta o secretário.