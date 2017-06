Motorista perde controle do carro e cai no Rio em Presidente Kennedy, Concórdia

O motorista de uma Saveiro placas de Concórdia perdeu o controle do veículo em uma curva e caiu no Rio Kennedy, na comunidade de Presidente Kennedy. O acidente aconteceu na noite desta quarta feira por volta das 23:50h.

O carro passou entre a proteção da ponte e uma árvore, desceu o barranco e caiu na água. O condutor, de 38 anos, teve ferimentos leves e um corte na face.

Os Bombeiros Voluntários de Concórdia atenderam o motorista no local. Ele já estava fora da Saveiro quando a guarnição chegou. O motorista foi encaminhado ao Hospital São Francisco para avaliação médica.

Moradores do local relataram à reportagem da Rádio Aliança, que não chegaram a ver o acidente, porém se assustaram com o barulho. Eles também ficaram surpresos com o estado do motorista, que mesmo com a gravidade do acidente, teve poucos ferimentos.