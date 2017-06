A vítima estava no carro que colidiu com um ônibus da empresa Reunidas

Uma pessoa morreu em um acidente entre um carro e ônibus no final da tarde desta quarta-feira (28), por volta 18h44, na rodovia SC-283, em Chapecó.

Segundo os Bombeiros, a vítima que não teve a identidade divulgada, estava no carro e ficou presa às ferragens quando não resistiu aos ferimentos foi a óbito no local. Já os passageiros que estavam no ônibus não sofreram ferimentos.

Os peritos do Instituto Geral de Perícias (IGP) foram acionados para realizar a remoção do corpo da vítima. As causas do acidente deve ser apuradas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

(Desbravador Repóter)