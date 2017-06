O acidente foi no km 236 da BR ­282 localidade de Amola Faca em Lages, por volta das 9h da manhã desta quarta-­feira, 28. Foi uma colisão lateral, seguida de choque em barranco e capotamento entre uma Pajero placas de Itá/­SC, conduzido pelo advogado de Itá, Célio Roberto Streck, e um caminhão Bitrem Mercedes Bens, de São José do Cerrito, conduzido Vinicius Pereira.

Os dois veículos seguiam na direção São José do Cerrito - Lages. A Pejero teria tentado uma ultrapassagem, mas acabou colidindo na lateral do Bitrem perdendo o controle, saindo de pista, colidindo contra um barranco e capotando, ficando com as rodas para o alto.

O Corpo de Bombeiro e Samu foram acionados, no local retiraram o condutor Célio Streck e o caroneiro, também advogado, Moacir Sartoretto. As vítimas foram socorridas para Emergência do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. Já o condutor do caminhão não se feriu. As informações são do site Milton Barão.

Segundo apurado pela reportagem da Belos Montes nesta tarde, o advogado Célio Streck passou por procedimento cirúrgico, por fratura em um perna. Familiares se deslocam a Lages para acompanhar a recuperação. Os advogados estariam em deslocamento até Lages para compromissos profissionais.

Fonte:Belos Montes