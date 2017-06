A segunda edição da Expo Peritiba e a Mostra da Bezerra acontecem entre os dias 18 e 20 de agosto. A programação está pronta e o lançamento será feito na noite desta sexta-feira, dia 30, no Centro de Formação, às 19h. Serão apresentados à imprensa, convidados e aos munícipes, os eventos e atrações da Feira.

A prefeita Neusa Maraschini destaca que tudo está bem encaminhado. “Temos a programação definida e a comissão organizadora tem trabalhado e vai continuar se dedicando para que nossa segunda Expo Peritiba seja como a primeira, que foi sucesso de público e de expositores”, relata. “Nesta sexta a gente inicia a divulgação, com apresentação das atrações para a imprensa e para a comunidade, com o objetivo de mostrar o potencial de Peritiba e a importância da Feira”, ressalta a prefeita.

Neusa também conta que ainda há vagas para empresas que queiram apresentar os produtos. “Temos alguns pontos vagos, mas que com certeza serão reservados nos próximos dias. É uma oportunidade para as empresas apresentarem e venderem seus produtos”, garante.

A Feira contará com praça de alimentação, exposição da indústria e comércio em geral e Mostra da Bezerra, que expões animais de Peritiba. A solenidade de abertura está marcada para as 19h do dia 18. O objetivo é incentivar o desenvolvimento dos setores agrícola, industrial, comercial e de serviços do município e também fomentar a economia local com a oferta de produtos e serviços.

Programação de shows:

Dia 18 – Show gratuito com Lourenço e Lourival, às 22h, Parque da Expo.

Dia 19 – Show com Alisson e Douglas, Felipe e Falcão e Banda Flor da Serra, às 22h. Estes shows acontecem no Centro de Formação (Pavilhão da Igreja Católica)

Dia 20 – apresentação da Orquestra de Teutônia (RS) e Dança Gaúcha, às 13:30h no Parque da Expo.