Marquinhos pode pintar no time catarinense nos próximos dias.

Atacante do Sport desperta interesse da Chapecoense

Ainda sem conseguir assegurar espaço no time do Sport, o atacante Marquinhos deve deixar o clube nos próximos dias. Isso porque, a Chapecoense fez uma proposta pelo atleta - que o Leão está avaliando. A informação foi confirmada pelo vice-presidente do clube rubro-negro, Gustavo Dubeux.

- A Chapecoense, realmente, fez uma proposta pelo jogador. Estamos avaliando - disse, sem querer dar detalhes sobre a possível saída do atleta.

Procurado pela Chapecoense, o Sport tem contrato de empréstimo com Marquinhos até o final da temporada. Após esse prazo, o atleta volta para o Internacional, que detém os direitos econômicos do jogador.

Embora o futebol de Marquinhos agrade ao técnico Luxemburgo, a saída do jogador não será dificuldada pela diretoria rubro-negra. Foi por conta disso que o atacante não viajou a Salgueiro para a disputa da final do Campeonato Pernambucano, nesta quarta-feira.

(Fonte: Rômulo Alcoforado/GloboEsporte.com)