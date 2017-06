Michel Arroyo estava no futebol mexicano.

O Grêmio está muito próximo de anunciar o próximo reforço para o restante da temporada: o meia-atacante Michael Arroyo. Acertado com o clube gaúcho, o equatoriano viaja nesta quarta-feira junto com o empresário José Chamorro e desembarcará em Porto Alegre na madrugada de quinta-feira.

– Viajamos para Porto Alegre amanhã e chegamos às 4h de quinta-feira para fazer exames médicos – confirmou Chamorro ao GloboEsporte.com.

De acordo com o vice de futebol do Grêmio, Odorico Roman, faltam duas etapas para o anúncio oficial: a realização dos exames médicos e a assinatura do contrato – o que deverá ocorrer na quinta. Ou seja, todos os demais trâmites foram ajustados, como tempo de contrato e valores envolvidos.

Revelado pelo Emelec, Arroyo é meia-atacante de velocidade, que atua centralizado e também pelas pontas. Disputou a Copa de 2014 no Brasil pela seleção de seu país, mas não tem sido chamado para os últimos jogos, pelas Eliminatórias. Desde 2013 no América, ele tem mais um ano de contrato com os mexicanos. Mas já se despediu da torcida.

(Fonte: Diego Guichard/GloboEsporte.com)