Agora, o Departamento de Urbanismo da Prefeitura de Itá iniciou a recuperação de algumas ruas no Bairro Vila Gerasul.

A primeira a receber investimentos foi a Rua UHE Charqueadas que, entre as melhorias, recebeu uma base mais resistente. “Essa era uma das ruas mais críticas e já está recuperada”, destaca o prefeito Jairo Sartoretto.“Já conseguimos recursos para ampliar e melhorar a iluminação pública da Vila e agora estamos empenhados em deixar as ruas em perfeitas condições de trafegabilidade”, pontua ele.

A próxima rua que será recuperada é a UHE Ilha Grande e parte da UHE Passo Fundo.

Tapa buraco

Na semana passada o Departamento de Urbanismo realizou mais uma operação Tapa Buraco nas ruas da cidade, danificadas devido às chuvas constantes registradas no início do mês. Ao todo foram 47 pontos recuperados. Essa foi a terceira operação Tapa Buraco deste ano. “Já utilizamos 30 toneladas de asfalto em seis meses para manter as ruas da cidade sempre conservadas”, pontua o diretor de urbanismo, Antonio Lopes.