No local a entulho de construção, vazo com flores e sacos plásticos



A quantidade de lixo acumulada nos fundos do Cemitério Municipal de Concórdia tem chamado à atenção da população e gerando reclamações.

A responsabilidade de realizar a limpeza do local é do município através do departamento de Urbanismo e Obras.



Nesta manhã de quarta-feira, dia 28, o Jornalismo da Rádio Aliança conversou com o diretor de urbanismo Valdomiro Tafarel, informou que trabalhos de limpeza do local serão executados, até a próxima sexta-feira, dia 30.



O diretor informou ainda que a limpeza é feita a cada dois meses conforme o acumulo de material depositado no local pelas funerárias. Mais Tafarel, comentou ainda que infelizmente outros objetos, como lixo são depositados no local.

O lixo recolhido é levado para o aterro sanitário.