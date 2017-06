No final da manhã desta quarta-feira dia 28 por volta das 11h25 um incêndio foi registrado em uma residência no Bairro Nossa Senhora Aparecida na residência do senhor Darico Batista de Jesus, em Irani.



Bombeiros Voluntários se deslocaram até o local para combater as chamas, segundo informações dos familiares durante a realização de almoço, uma panela com gordura quente acabou caindo sobre um botijão de gás e iniciando o incêndio que foi potencializado com o rompimento da mangueira do botijão e vazamento do gás.



Os próprios moradores com a utilização de um gancho e uma taquara conseguiram retirar o botijão em chamas de dentro da casa, contribuindo para que o fogo não atingisse os demais cômodos do imóvel.





Foi realizada a extinção do incêndio no botijão extinguido os riscos de mais focos em áreas quentes. Orientações de segurança foram repassadas aos moradores.

Ninguém ficou ferido.