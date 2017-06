Uma coletiva de imprensa foi realizada na tarde da terça-feira, 27, na Prefeitura, para a divulgação dos eventos da programação de aniversário de Concórdia, que completa 83 anos no dia 29 de julho. O prefeito Rogério Pacheco, secretários e assessores apresentaram o cronograma de atividades e atrações.

Vários eventos estão programados e serão realizados pela Prefeitura e parceiros. Dentre eles, o tradicional corte do bolo e da mortadela, que serão realizados na Rua Coberta no dia do aniversário. A mortadela foi doada pela BRF e o bolo será licitado. Também faz parte da programação a Festa Nacional do Leitão Assado, a Fenal, que já conta com mais de 150 inscritos, será realizada no dia 30 de julho com atrações musicais, distribuição de carne suína e o concurso gastronômico.

Dentre as novidades estão a Gincana Estudantil, do dia 15 de julho, o concurso de Paródia e Poesia, no dia 21, e o Seminário Talian, do dia 27. Dois shows nacionais também estão programados. Bruno e Barretto sobem no palco do Centro de Eventos no dia 23 e no dia 29, os Paralamas do Sucesso é que faz o show.

Um passeio ciclístico, um congresso de educação e exposição de artes também estão na programação. “Montamos três comissões para organizar tudo. Uma para trabalhar o aniversário, o corte do bolo e da mortadela, outra para organizar a Fenal e ainda uma que trata dos outros eventos como a gincana, passeio ciclísticos e demais eventos culturais”, destacou o prefeito. “A ideia é fazer com que as atrações contemplem toda a população e estamos felizes por organizar um evento deste tamanho em pouco tempo”, destaca Pacheco.

Programação completa:

1º de Julho

Jantar Show Típico Italiano de Engenho Velho

Local: Comunidade de Engenho Velho

Horário: 19h30

Promoção: Associação de Turismo Rural Caminho do Engenho.

4 de Julho

Projeto Santa Catarina que dá certo

Local: Auditório SicoobCrediauc

Realização:RBS TV

6 de Julho

Abertura da Exposição EUrbano – Aquarelas de Janaina TormenRuthes

Local: Galeria Municipal de Artes

Horário: 19h

Realização: Fundação Municipal de Cultura

6, 7 e 8 de Julho

1ª TattoFest

Local: Centro Multiuso/Parque de Exposições

Horário: Durante todo o dia

Promoção: Loud Ink TatuariaAnd Pub by Jaco Tattoo

6 de Julho

PALAVRAS - Poemas de RupiKaur - Participação da Psicóloga Tainara Nesi, falando sobre "violência doméstica"

Local: Memorial Attílio Fontana

Horário: 20h30

Realização: Palavras

8 de Julho

Participação no Miss Santa Catarina – Miss Concórdia 2017 Eduarda Thais Gallas Rodrigues irá representar o município no evento estadual

Local: Itajaí (SC)

Horário: 20h

Realização:Be Emotion

Início dos jogos da Série A do Campeonato Municipal de Futebol Amador – Interiorano

Local e horário: Conforme tabela da primeira rodada

Realização: Fundação Municipal de Esportes

8 a 31 de Julho

Exposição do Curso de Artes Visuais do Sesc – Visitação gratuita

Local: Galeria de Artes do Memorial Attilio Fontana

Horário: 15h e 17h30 – Abertura no dia 8

Realização: Sesc

9 de Julho

Espetáculo Andanças

Local: Teatro Maria Luiza de Matos – Casa da Cultura

Horário: 16h

Realização Fundação Municipal de Cultura

Festival das Escolinhas de Judô – com almoço (macarronada com galeto)

Local: Centro de Eventos

Horário: Dia todo

Realização: Fundação Municipal de Esportes, por meio da Escolinha de Judô

10 de Julho

Homenagem aos servidores que se aposentaram entre janeiro e julho de 2017

Local: Sala de reuniões do gabinete do prefeito

Horário: 15h30

Realização:Secretaria Municipal de Administração e Iprecon

14 de Julho

Arraiá do Servidor

Local: Antigo restaurante do Parque de Exposições

Horário: 19h

Realização: Associação dos Servidores e Funcionários do Município de Concórdia - ASMUC

15 de Julho

Gincana Estudantil – Revivendo o ontem, Hoje – Envolvendo alunos de 2º e 3º anos das escolas municipais

Local: Rua Coberta

Horário: 13h30

Realização: Prefeitura de Concórdia, por meio da Assessoria de Comunicação, Secretaria de Educação, Fundação de Esportes e Fundação de Cultura

16 de Julho

VI Festa Italiana do Caminho da Roça

3ª Feira da Agricultura Familiar

Almoço com cardápio italiano

Local: Centro Comunitário de Lageado dos Pintos

Horário: Durante todo o dia – almoço às 12h

Promoção: Associação de Agro Turismo Caminho da Roça

16 e 17 de Julho

Encontro Regional da JCI - Junior ChamberInternational

Local: UnC Concórdia

Horário: No primeiro dia das 8h às 3h (finalizando com Festa Mexicana) e no segundo dia das 8h às 12h30

Realização JCI Concórdia

18 de Julho

Encontro de Oportunidades BRDE

Local: Centro Cultural

Horário: 19h

Realização: ACIC

19 de Julho

Lançamento do Guia Turístico Ilustrado

Local: Centro Cultural Concórdia

Horário:19h30

Realização: Fundação Municipal de Cultura e Museu AngeloSpricigo

PALAVRAS - Poemas de Judas Isgorogota

Local: Memorial Attílio Fontana

Horário: 20h30

Realização: Palavras

18 e 19 de Julho

10º Congresso de Educação – Ressignificando práticas Pedagógicas na sociedade do Conhecimento

Local: Centro de Eventos

Horário: A partir das 8h, nos dois dias

Realização: UnC Concórdia, com parceria da Secretaria Municipal de Educação

20 de Julho

Excelência SC Talk

Local: Faculdade SENAC Concórdia

Horário: 19h

Realização: ACIC, Núcleo de Gestão pela Excelência da ACIC e Faculdade Senac

Lançamento do Curso de Costura

Local: Museu AngeloSpricigo

Horário: 15h

Realização: Museu AngeloSpricigo, com apoio da UnC Concórdia

21 de Julho

Apresentação dos finalistas e premiação do Concurso de Paródia e premiação do Concurso de Poesia – Envolvendo alunos de 4º e 5º anos na categoria Poesia e alunos do 6º ao 9º ano na categoria Paródia. Participação escolas municipais, estaduais e privadas.

Local: Teatro Maria Luiza de Matos – Casa da Cultura

Horário: 13h30

Realização: Prefeitura de Concórdia, por meio da Assessoria de Comunicação, Secretaria de Educação e Fundação de Cultura

22 de Julho

Passeio Ciclístico

Local: Rua Coberta – com percurso pelas principais ruas centrais do município

Horário: 15h

Realização: Fundação Municipal de Esportes com apoio do Grupo Giro di Vale

Filó de 83 anos de Aniversário de Concórdia

Local: Paiol dos Pellizzaro

Horário: 19h

Realização: Projeto Filó

Contação de história com CARRETEL CIA TEATRAL – Botina e Botelho

Local: Memorial Attílio Fontana

Horário: 16h

Realização: Memorial Attílio Fontana, em parceria com SESC

Início dos jogos Campeonato Municipal Interiorano de Futebol Sete

Local e horário: Conforme tabela da primeira rodada

Realização: Fundação Municipal de Esportes

23 de Julho

Expo Show Concórdia 83 anos - Show nacional com a dupla Bruno e Barretto

Local: Centro de Eventos

Horário: 21h

27 de Julho

Seminário Talian

Local: Instituto Federal Catarinense – Campus Concórdia e Paiol dos Pellizzaro

Horário: Das 9h às 22h

Realização Instituto Federal Catarinense-Campus Concórdia (IFC) e Projeto Filó

Inauguração da revitalização da sede do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia

Local: Auditório do Corpo de Bombeiros

Horário: 19h

Realização: Bombeiros Voluntários de Concórdia

28 de Julho

Baile do Município do CTG Fronteira da Querência – com jantar – Animação Os Monarcas

Local: CTG Fronteira da Querência

Horário: 20h30

Realização CTG Fronteira da Querência

Jantar Dançante Italiano – Comemorativo ao aniversário de Concórdia e aos motoristas

Local: Associação dos Motoristas

Horário: 20h

Realização: Diretoria da Associação dos Motoristas

29 de Julho

Carro comemorativo aos 83 anos – com decoração alusiva e presença de mascotes que representam a produção e a cultura do município - passará pelos principais bairros do município para fazer o convite para a festa de aniversário de Concórdia

Horário: A partir das 9h

Realização: Prefeitura de Concórdia

Corte do Bolo e Mortadela dos 83 anos de Concórdia, com atração musical

Local: Rua Coberta

Horário: 15h

Realização: Prefeitura de Concórdia

ExpoShow Concórdia 83 anos – Show nacional com Os Paralamas do Sucesso

Local: Centro de Eventos

Horário: 21h30

30 de Julho

XXXII Festa Nacional do Leitão Assado – Fenal

Concurso gastronômico de pratos à base de carne suína, com três categorias em disputa – La Concórdia (suíno assado aberto na churrasqueira), suíno assado inteiro no forno e suíno em pedaços no espeto -.

Atrações musicais, entretenimento para crianças, distribuição de carne suína com veículo especial, que irá circular dentro do evento.

Local: Parque de Exposições

Horário: Durante todo o dia – premiação prevista para 14h30

Realização: Prefeitura de Concórdia, por meio da Secretaria de Agricultura