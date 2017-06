As preces de Guto Ferreira foram atendidas. O técnico, enfim, tem o período ao qual tanto pleiteou desde que retornou ao Beira-Rio: uma semana para trabalhar e passar suas ideias ao vestiário do Inter. Sem a presença de torcida e imprensa no resort em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, afasta o grupo da tensão à qual tem enfrentado nos exercícios no Centro de Treinamentos do Parque Gigante. Para completar, conta com o mistério como aliado para confundir o Boa Esporte.

Nas primeiras três semanas desta passagem como técnico principal, Guto repetiu a todo instante que não houve tempo para treinar em razão das partidas nas terças e sábados. Chegou a dizer que "não colocou a mão na massa" e só recebeu "uma hora fracionada" para comandar as atividades como precisa.

- É uma semana importante para o Guto passar o que tem em mente, ajustar algumas situações e organizar melhor a equipe - avalia Danilo Silva, em entrevista coletiva nesta segunda. - Acho que a metodologia do Guto será passada. Queremos melhorar a equipe e deslanchar na Série B. Fizemos uma boa partida com o Brasil de Pelotas (vitória por 1 a 0), mas há coisas a melhorar. Acho que podemos acertar e deslanchar com bastante trabalho.

